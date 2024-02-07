لتبسيط العمليات.. “لينكد إن” تستعين بالذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24

طرحت شبكة “لينكد إن” مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة التواصل عبر منصتها، لتبسيط العمليات مثل إجراء الاتصالات والبحث عن الوظائف، ومشاركة المحتوى.

ويستخدم قسم “جرو” بالمنصة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إدارة الاتصالات، والعثور على جهات جديدة ذات صلة، ويقدم اقتراحات خاصة من خلال ميزة “بيبول يو مي نو”.

كما يشجع قسم “كاتش أب” مزيدا من التفاعل بين المستخدمين بناءً على التحديثات، مثل تغييرات الوظائف أو الذكرى السنوية للعمل أو التعيينات الجديدة.

وتهدف مزايا /لينكد إن/ الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسهيل التنقل في سوق العمل، وزيادة كفاءة المستخدمين، وتعزيز دور العلاقات المهنية في التقدم الوظيفي.