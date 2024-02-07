كلًا على حذًا.. الكبير يبحث مع السفير المصري واليوناني إقرار ميزانية “2024”

أخبار ليبيا 24

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه اليوم الأربعاء السفير والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى دولة ليبيا مصطفى تامر.

وتناول اللقاء العديد من المسائل أهمها الجهود المبذولة لإقرار ميزانية 2024، ودور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام.

وبحث الطرفين دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج من النفط والغاز، وآخر مستجدات مشروع توحيد المصرف المركزي، وكذلك دور الشركات المصرية لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة.

وفي سياق ليس ببعيد، استقبل الكبير، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة اليونان لدى ليبيا نيقولاوس غاريليذيس، لبحث الخطوات المتخذة لإقرار ميزانية 2024.

وأكد السفير على دور المصرف في تشجيع الشركات اليونانية للعودة للعمل في ليبيا وإمكانية حلحلة ديون العلاج القائمة على المستشفيات في اليونان.