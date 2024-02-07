كأس آسيا عربيا.. قطر تضرب موعدا مع الأردن في النهائي

أخبار ليبيا 24

تأهل المنتخب القطري إلى نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023، بعد تغلبه على نظيره الإيراني (3-2) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الثمامة في الدور قبل النهائي من البطولة.

أحرز أهداف المنتخب القطري كل من جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 18 و43 و81، بينما سجل للمنتخب الإيراني كل من سردار ازمون وعلي رضا جهانبخش من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و51.

جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها، تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، حتى نجح المنتخب القطري في خطف هدف قاتل في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي.

وضرب المنتخب القطري موعدا مع نظيره الأردني في نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

بداية المواجهة لم تكن متوقعة على الإطلاق، فمع أول هجمة نجح المنتخب الإيراني في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة 4 وذلك عبر سردار ازمون الذي استقبل ركلة ركنية قابلها الدفاع القطري وارتدت لتجد سردار الذي لعبها “خلفية مزدوجة” عرفت طريقها لمرمى مشعل برشم.

وعلى الفور، بدأ المنتخب القطري رحلة البحث عن التعادل وسيطر على منطقة وسط الملعب ونظم أكثر من هجمة لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى الإيراني باستثناء تسديدة لأكرم عفيف تصدى لها علي رضا حارس إيران.

وأمام الضغط القطري، اعتمد الفريق الإيراني على الهجمات المرتدة التي كانت بالغة الخطورة على مرمى مشعل برشم، وكادت أن تثمر عن الهدف الثاني في أكثر من مناسبة من قبل مهدي تارمي وسردار ازمون.

وترجم المنتخب القطري سيطرته إلى هدف التعادل، عندما أنقذ المهدي علي مدافع العنابي فرصة خطيرة أمام تارمي ولعب كرة طولية استلمها أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء هيأها إلى جاسم جابر القادم من الخلف من على حدود المنطقة والذي لم يتوان في تسديدها ارتطمت بأحد مدافعي إيران وسكنت شباكه في الدقيقة 18.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور بعد الهدف القطري لكن دون خطورة تذكر، وذلك قبل الفرصة الأخطر لأكرم عفيف الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب في هجمة مرتدة ووصل بها إلى داخل منطقة الجزاء وسددها في جسد الحارس الإيراني وأهدر فرصة مؤكدة.

وضغط منتخب قطر في وسط ملعب إيران ونجح أحمد فتحي في قطع الكرة ومررها إلى أكرم عفيف الذي توغل في منطقة جزاء إيران، وراوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لشباك إيران مسجلا الهدف الثاني للعنابي.

وفي الشوط الثاني، بدأ المنتخب الإيراني بقوة بحثا عن التعادل وهو ما تحقق له بعد دقائق قليلة في سيناريو مكرر لما حدث في الشوط الأول، ولكن هذه المرة عبر ركلة جزاء سددها علي رضا جهانبخش في منتصف مرمى مشعل برشم في الدقيقة 51.

وعاود المنتخب القطري الضغط بعد الهدف الإيراني وأهدر فرصتين متتاليتين عبر أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق، فيما حاول المنافس تنظيم أكثر من هجمة لكن دون خطورة على المرمى القطري.

وبمرور الوقت امتلك المنتخب الإيراني زمام الأمور وأصبح أخطر على المرمى القطري وأهدر بالفعل أكثر من فرصة كانت كفيلة بتحويل مجرى اللقاء.

ووسط الضغط الإيراني، انطلق أكرم عفيف بالكرة من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية ارتدت من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ووصلت للمعز علي الذي لم يتوان في تسديدها على يمين الحارس الإيراني مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وضغط منتخب إيران بشدة بعد الهدف بحثا عن التعادل لكنه واجه ضربة غير متوقعة بعد طرد لاعبه شجاع خليل زادة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما تبادل الفريقان إهدار الفرص المؤكدة أمام المرمى قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المواجهة المثيرة.