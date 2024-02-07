عمدة زليتن يعلن إنشاء شبكة نزح سطحية للحد من ارتفاع منسوب المياه

أخبار ليبيا 24

أعلن، عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، اليوم الأربعاء، البدء في إنشاء شبكة نزح سطحية بمساحة 5 آلاف متر، مؤكدا أنها ستساعد في الحد من ارتفاع منسوب المياه.

وقال حمادي، خلال مؤتمر صحفي بمقر حكومة الوحدة في طرابلس، إنهم يعملون بشكل موحد وقادرون على تجاوز الأزمة في زليتن.

وأكد، أن الوضع الصحي والوبائي تحت السيطرة. وأضاف، أنهم تمكنوا من تسكين 25 أسرة نازحة، لافتا إلى أنّه من المتوقع إخلاء الـ 80 أسرة خلال الفترة القادمة.

وأوضح حمادي، أن هناك دراسة لملفات 20 أسرة، ومن الممكن تأجير شقق أو صرف منح بدل إيجار. وأشار إلى أن البلدية، كلفت بالتعامل مع ملف التعويضات وجمع البيانات، وإحالتها للجنة المتابعة.

وقال حمادي، إن البلدية استلمت من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، محطة تحلية مياه، بقدرة 72 ألف لتر. وأضاف، أنّه تمّ التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، لإنشاء شبكة سطحية، لضخ فائض المياه باتجاه البحر