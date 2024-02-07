شركة البريقة تكشف عن أسباب أزمة الوقود في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط للمنطقتين الوسطى والشرقية، محمد عبدالله الناجي، إن مخزون البنزين والديزل ممتاز في خزانات الشركة.

وأوضح الناجي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الوضع مستقر ومخزون الوقود بنوعيه ممتاز، لافتا إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط تقوم بإدارة وتنفيذ عمليات التزويد حسب الجدول الزمني المحدد.

وقال الناجي أن تقلبات الطقس في البحر المتوسط، تسببت في تأخر الشحنة، ونتج عنها إرباك للشركة، تزامناً مع الشائعات التي يتم تداولها حول نفاذ مخزون الوقود في المستودعات، رغم وصول الناقلة وتفريغها للشحنة.

وأشار الناجي إلى أن الوضع ممتاز في بنغازي، وماهي إلا ساعات وسينتهي الازدحام في محطات الوقود، وبالنسبة لباقي المدن والمناطق سيتم تدارك النقص، وخلال 24 ساعة ستنتهي الأزمة بشكل نهائي.