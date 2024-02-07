سفينة “أوشن فايكينغ” تنقذ 110 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا 

أخبار ليبيا 24

أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” الأربعاء 110 مهاجرين غير شرعيين، بينهم أكثر من 30 قاصرا غير مرافقين، كانوا يواجهون صعوبات قبالة السواحل الليبية.

وأعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” – بحسب فرانس 24 – أن السفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها أنقذت ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل ليبيا 110 أشخاص كانوا على متن قارب مطاطي محمل بما يتخطى قدرته الاستيعابية، بينهم أكثر من ثلاثين قاصرا غير مرافقين.

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن القارب المنكوب لأول مرة عبر هاتف الإنذار، وهو رقم هاتفي يتصل به المهاجرون الذين يواجهون صعوبات عند عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت “إس أو إس المتوسط” أن طاقم “أوشن فايكينغ” تمكن ليلا من العثور على القارب المطاطي المحمل بما يتخطى قدرته الاستيعابية.

وذكرت المنظمة أنه من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال هذه العملية “المعقدة” 11 امرأة، بينهن حاملان، ورضيع عمره عام واحد، وأكثر من 30 قاصرا غير مرافقين.

وأشارت منظمة “إس أو إس المتوسط” إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من إثيوبيا وإريتريا.

وأنقذت منظمة “إس أو إس المتوسط” منذ عام 2016 أكثر من 39 ألف شخص في المتوسط، معظمهم في القطاع الأوسط للبحر، فيما فقد منذ مطلع 2023، أثر 3041 مهاجرا، بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق المنظمة الدولية للهجرة، في حين فقد منذ يناير أثر 110 مهاجرين.