رغم التحذيرات المتكررة من شركة الكهرباء.. أعمال حفر تتسبب في انقطاع التغذية عن 40 محطة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أخلى المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، المسؤولية الكاملة في انقطاع التغذية الكهربائية عن 40 محطة في العاصمة طرابلس.

وقال التائب في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن المحطات تقع ضمن المناطق التي انقطعت عنها التغذية في نطاق سوق الجمعة وفشلوم وسيدي حامد.

وأكد التائب أن انقطاع التغذية عن المحطات سببه أعمال حفر تقوم بشركة ABB في منطقة سوق الثلاثاء.

وأوضح التائب، أنه رغم التحذيرات المتكررة من الشركة حول وجود كوابل كهربائية في منطقة أعمال الحفر، إلا ان العطب وقع، مؤكداً أن الشركة العامة للكهرباء شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاعتداء.