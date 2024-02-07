خارجية الوحدة الوطنية تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر العدل بإسطنبول 

7 فبراير، 2024 9:06 ص
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أخبار ليبيا 24 

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عن إدانة واستنكار دولة ليبيا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر العدل بإسطنبول. 

وأكدت الوزارة في بيان لها نشر عبر حسابها على “فيسبوك” على تضامنها مع الحكومة والشعب التركي في هذا الحدث الأليم. 

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة ليبيا الثابت والداعي لنبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة
أشكاله، معبرة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. 

وكانت الشرطة التركية قتلت أمس الثلاثاء مهاجمين اثنين من جماعة يسارية مصنفة “إرهابية” من قبل السلطات، بعد أن هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في اسطنبول، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة. 

7 فبراير، 2024 9:06 ص
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