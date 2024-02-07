“حماد” يبحث مع وفد قبيلة الحساونة ملف الخدمات والإعمار في مناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة الحساونة بمناطق جنوب البلاد، لبحث الأوضاع الخدمية لمناطق جنوب البلاد في ظل حالة الاستقرار الأمني التي باتت تشهدها المنطقة، حيث تمت الإشادة بنجاح القيادة العامة والحكومة الليبية في بسط سيطرتها الإدارية والأمنية وتحسّن الأوضاع الأمنية بمناطقهم.

وطالب الوفد خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، بتوفير عدد من الاحتياجات والإمكانات الطارئة لمنطقة قرضة الشاطئ المتمثلة في سيارتي إسعاف ومضخات مياه حيث تعهّد رئيس الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات قبل مغادرة الوفد إلى مناطقه

كما بحث الاجتماع قرب إطلاق الحكومة والقيادة العامة للجيش حزمة من مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار بالجنوب، حيث أكّد حماد على قرب بدء توافد الشركات المحلية والأجنبية على مدن ومناطق الجنوب للبدء في مشاريع الإعمار والتنمية في كافة المرافق والقطاعات، وأن الحكومة تولي الجنوب عناية واهتماماً خاصاً باعتباره قد عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.

وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة وزير الداخلية الأخيرة إلى المنطقة الحدودية في جنوب البلاد للوقوف على أوضاع المناطق الحدودية وسكانها.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الحساونة على دعمه الكامل وتأييده لجهود الحكومة ورئيس مجلس الوزراء في مناطق الجنوب والتحسّن الملحوظ في الخدمات بعد تفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية والجهود المبذولة من نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة في عودة الحياة للمنطقة.