تكالة: دور تركيا مهم في دعم الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، عن تقدير المجلس دور تركيا في دعم الاستقرار، والإسهام في مشاريع إعادة إعمار والجهود الأممية، لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع تكالة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المرافق له، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مكتب الرئاسة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

وعبّر تكالة عن تقدير المجلس الأعلى للدولة الدور المهم الذي تضطلع به الدولة التركية في دعم الاستقرار بليبيا، والإسهام في مشاريع إعادة الإعمار، ودعم الجهود الأممية، لإنهاء المراحل الانتقالية، وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تحقق طموحات الليبيين، ويتوافق عليها الجميع.

ولفت إلى أن وزير الخارجية التركي نقل من جهته تحيات الرئيس رجب طيب إردوغان لتكالة والشعب الليبي، مؤكدا عراقة أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، وأن زيارته تهدف لدعم المسار الديمقراطي الليبي، والمصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد الصف الليبي، لتحقيق الاستقرار في البلاد وكامل المنطقة.

والتقى وزير الخارجية التركي، في وقت سابق اليوم بطرابلس، كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وناقش معهما عددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.