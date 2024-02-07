الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول المخدرات وآثارها والوقاية منها

أخبار ليبيا 24

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتعاون مع كلية القانون صرمان بجامعة صبراتة ندوة توعوية بعنوان “ظاهرة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتأثيرها على المجتمع وسبل الوقاية منها”.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن الندوة تطرقت إلى الأثر السلبي لتعاطي المخدرات وما يترتب عليها من مخاطر على صحة الانسان فضلاً عن آثارها المدمرة اجتماعياً واقتصاديا،ً ومخاطرها على طلبة الجامعات وتداعياتها على العملية التعليمية، وأهمية توعية الطلبة بالمخاطر الكارثية للتعاطي أو مرافقة الأشخاص المتعاطين والمروجين لها، وكذلك الآثار والتداعيات السلبية لخطر ظاهرة المخدرات على الطلاب في الجامعات والمرافق التعليمية، وأثرها على القيم الاجتماعية، وعلى التحصيل والبحث العلمي.

وتضمنت الندوة محاور عديدة منها أنواع المواد المخدرة بأصنافها كافة، وخطورتها على الإنسان لكونها تقوم بإتلاف خلايا الجهاز العصبي وبقية خلايا جسم الإنسان في حالة الإدمان عليها والتي تؤدي إلى انتشار الجريمة بسبب آثارها السلبية على الحالة النفسية للشخص المدمن، فضلا عن بيان أسباب الإدمان وطرق مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين من خلال الأدوية أو العلاج النفسي، والتعرف على مضار التدخين وأثره المباشر على الصحة العامة لكونه إحدى الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع ولا تقل آثارها السلبية على صحة الإنسان والوضع الاقتصادي عن أثر المخدرات، فضلا عن التطرق إلى رأي الشريعة الاسلامية كونها تحرم هذه الظاهرة بكل أساليبها وأنواعها.

شارك في أعمال الندوة عدداً من أعضاء هيئة التدريس، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتوعية والتثقيف والشؤون الاجتماعية والقانونية والحقوقية، وكذلك استهدفت الندوة طلاب وطالبات كلية القانون لغرض توعيتهم بخصوص هذه الظاهرة وأن عليهم أخذ الحيطة والحذر من خطرها.