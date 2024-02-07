الهلال: عازمون عـلى تحقيق أول ثلاث نقاط في مرحلة الإياب

أخبار ليبيا 24

قال نادي الهلال، إنّه عازم على، تحقيق أول ثلاث نقاط، في مرحلة الإياب عندما يلاقي، اليوم الأربعاء، ضيفه فريق الصقور.

وستقام المباراة، على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب، والعاشرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان، مساعد المدرب، كريم السباعي، قد قال الثلاثاء، إن الهلال يتطلع للعودة، إلى سكة الانتصارات بالتشكيلة الجديدة.

وأضاف السباعي، في تصريح مصور، أن الفريق يعول على الوافدين الجدد، لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المباراة، أمام الصقور ستكون مباراة انتقالية، بين المجموعة الأولى والمجموعة الجديدة من اللاعبين.

وكان الهلال قد أنهى مرحلة الذهاب، في الترتيب الخامس بـ 16 نقطة؛ حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر ثلاث مباريات، كان آخرها أمام الأخضر في البيضاء بنتيجة 3:1، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

في المقابل، يتطلع فريق الصقور، متذيل الترتيب العام بـ 9 نقاط، كذلك إلى تحقيق الفوز الثاني له في الدوري.