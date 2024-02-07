المنفي: دور تركيا محوري في دعم الاستقرار في ليبيا والوصول إلى الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بدور تركيا المحوري في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في أقرب الأوقات.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، والوفد المرافق له الذي استقبله بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس مساء اليوم الأربعاء.

ونقل فيدان في مستهل اللقاء للمنفي تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مثمناً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما أكد مواصلة دعم المجلس الرئاسي في كل خطواته للوصول للاستحقاق الانتخابي وفق ملف المصالحة الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون في جميع المجالات ولاسيما تفعيل رحلات الخطوط التركية مع ليبيا والشراكة بين ليبيا وتركيا في المجالات الاقتصادية المختلفة والتي من بينها استكمال المشاريع المتوقفة؛ حيث أشاد وزير الخارجية التركي بموقف المنفي الإيجابي تجاه العدوان على غزة.