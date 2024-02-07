اللافي يبحث مع وزير خارجية تركيا مستجدات العملية السياسية وسبل الدفع لإطلاق حوار وطني

أخبار ليبيا 224

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل الدفع بها عبر تشجيع إطلاق حوار وطني بين مختلف الأطراف.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ناقش مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له، بمقر المجلس العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحث الطرفين تسهيل الوصول لأرضية قانونية توافقية تمكن من الوصول لانتخابات يشارك فيها الجميع.

كما تناول الاجتماع تطورات مسار المصالحة الوطنية وسبل دعمها، حيث أكد الوزير التركي دعم بلاده لعمل الرئاسي على مشروع المصالحة وأهميته لإحراز تقدمٍ في العملية السياسية.

وكان وزير الخارجية التركي قد التقي رئيس مجلس الدولة محمد تكالة صباح اليوم وبحثا عددا من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بحثوا مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له، بمقر المجلس العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.