العدوان يتواصل.. ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 27 ألفا و708 شهيدا

أخبار ليبيا 24

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال 124 يوما متواليا، إلى 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 جريحا.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 123 شهيدا، و169 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه المكثف وغير المسبوق على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية، والقصف المدفعي برا وبحرا، مخلفا أرقاما هائلة من الضحايا، فضلا عن تدمير شبه كامل لجميع المنازل والبنى التحتية، وتشريد 90 بالمئة من السكان.