الشيب المبكر.. تعرف على أسباب ظهور الشعر الأبيض قبل سن الـ40

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يعد ظهور الشعر الأبيض مع التقدم في العمر أمرا طبيعيا، لكن قد يظهر الشعر الأبيض في أي مرحلة عمرية، حتى في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر وهو ما يعرف بالشيب المبكر.

وتوجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب ظهور الشيب في وقت مبكر، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لذلك:

1- عوامل وراثية

أحد أهم العوامل التي تسبب الشعر الأبيض في سن مبكرة هو الوراثة، فإذا كان والداك أو أجدادك قد عانوا من الشعر الأبيض المبكر، فمن المرجح أن تعاني منه أيضًا.

حيث تتحكم بعض الجينات في إنتاج الميلانين، وهو الصبغ المسئول عن لون الشعر، مما قد يؤدي إلى الشيب المبكر .

2- الإجهاد التأكسدي

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل في التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم.

وأيضا العوامل الخارجية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والنظام الغذائي غير الصحي تساهم في الإجهاد التأكسدي.

3- نقص الفيتامينات

يمكن أن يساهم عدم تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامين ب 12 والحديد والنحاس والزنك، في ظهور الشعر الأبيض.

حيث تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في إنتاج الميلانين والحفاظ على صحة بصيلات الشعر.

4- الهرمونات

فالتغيرات الهرمونية في الجسم، خاصة أثناء فترة البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث، يمكن أن تؤثر على تصبغ الشعر.

كما تساهم التقلبات في الهرمونات، مثل الهرمون المحفز للخلايا الصباغية (MSH) والكورتيزول، في ظهور الشعر الأبيض.

5- التوتر المزمن

يؤدي التعرض لفترات طويلة للتوتر إلى إطلاق هرمونات التوتر، مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك لون الشعر.

كما تؤدي مستويات التوتر المزمنة أو المرتفعة إلى تسريع استنزاف الخلايا الصباغية، مما يسبب ظهور الشعر الأبيض.

6- التدخين

يرتبط التدخين بالعديد من المشكلات الصحية، والشعر الأبيض المبكر أحد هذه المشكلات.

فهو يدخل السموم الضارة إلى الجسم، مما يعطل العمليات الطبيعية، بما في ذلك إنتاج الميلانين.