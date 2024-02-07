الدبيبة: نقدر دور تركيا في دعم استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى ليبيا، عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين.

وقال الدبيبة، إنّه يقدر دور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.

من جانبه، نقل فيدان تحيات الرئيس التركي رجب أردوغان، مؤكدا على التعاون بين البلدين.

وقال، إن زيارته لليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة المحلية والدولية، وأهمها ملف غزة والعدوان عليها، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وكذلك التطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين.