الحويج يبحث مع وفد تونسي تسريع فتح القنصلية التونسية في بنغازي

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، مع وفد تونسي تسريع الإجراءات الخاصة بإعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي.

ووصل وفد دبلوماسي تونسي برئاسة المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سيف الله بن محمد، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي، والتقاه الحويج بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، في زيارة تستمر عدة أيام.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية: “إن الحويج ناقش مع الوفد التونسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتسريع في إجراءات افتتاح القنصلية التونسية ببنغازي والمتوقع أن تكون في شهر مارس المقبل”.

وهنأ الحويج الوفد التونسي على هذه الخطوات والتي اعتبر أن من شأنها تحريك عجلة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وأن تسهم في حركة العمالة التونسية إلى بلادنا.

واستقبل الوفد التونسي الذي وصل بنغازي في وقت سابق أمس الثلاثاء مدير إدارة المراسم العامة ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية.