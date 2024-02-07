التباوي يبدي استعداده للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 

أخبار ليبيا 24

أبدى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية فتحي التباوي، استعداده للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

‏‎وأثنى التباوي خلال لقائه رئيس المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) والوفد المرافق له أمس الثلاثاء على رغبة المنظمة في التعاون والتنسيق مع الوزارة في عدة مجالات.

وجدد الوزير استعداد الوزارة الكامل للتعاون بما يضمن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ويكفل المعاملة الإنسانية لضحاياها.

وأكد التباوي على تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة في البلاد وخدمة المهاجرين في مختلف المدن الليبية.