الإمداد الطبي يبدأ في توزيع أدوية مرضى الأورام على المستشفيات والمراكز المتخصصة

أخبار ليبيا 24

شرع جهاز الامداد الطبي في توزيع الأدوية الخاصة بمرضى الأورام للمستشفيات والمراكز المتخصصة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية الفنية المكلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف المهندس رمضان أبوجناح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالعزيز الشمام، اليوم الأربعاء أن طلبيات أدوية الأورام سيتم نقلها للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في علاج مرضى الأورام بسيارات مبردة لضمان وصولها وفق المعايير المعمول بها لحفظ هذا النوع من الأدوية التخصصية .

وأكد الشمام، بأن أول شحنة من أدوية علاج الأورام سوف تنطلق مساء اليوم الأربعاء من المخازن لمركز علاج مرضى الأورام مصراتة ومستشفي سبها والمستشفيات والمراكز المختصة بالمنطقة الشرقية.