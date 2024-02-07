إعادة الإعمار تشرع بحصر المشاريع الخدمية المستهدفة في بلديات الواحات

أخبار ليبيا 24

شرعت اللجنة المكلفة من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي” في عدة جولات ميدانية على المواقع المستهدفة في بلدية الواحات – جالو ومنها صيانة وتطوير المدارس والمستشفيات والطرق الزراعية.

هذا وقد وقفت اللجنة المكلفة، على المستشفيات ومنها مستشفى جالو العام ومستشفى جالو المركزي، عقب لقاءها عميد البلدية المهندس احمد الشحاتي، حيث تم لقاء مدير مستشفى جالو المركزي الدكتور عبد الحكيم بوفرنينه ومدير عام مستشفى جالو العام عبد القادر بازاما.

وبحثت الزيارة حل مشكلة خزان الصرف الصحي وإقامة بعض المشاريع التي لم تستكمل وتوفير الأجهزة الطبية التي يحتاجها المستشفى، ومنظومات الغازات الطبية ومنظومة التكييف المركزي والشقق السكنية بالمستشفى.

أثنى المسؤولين ببلديات الواحات – جالو على الاهتمام الكبير الذي يوليه العريبي، في وضع بلدية جالو من أولويات اللجنة من أجل التنمية وتنفيذ المشاريع الخدمية التي من شأنها تحسين الأوضاع للمواطنين بالبلدية.