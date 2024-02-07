أونروا: المئات سيموتون جوعا في غزة بعد أن أوقف بايدن تمويلنا

أخبار ليبيا 24

يعاني مئات الآلاف من الأشخاص في غزة من المجاعة نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، وفقا لوكالات الإغاثة الموجودة على الأرض.

لكن عددًا أكبر من حياة الفلسطينيين، قد يتعرض للخطر قريبًا، بسبب قرار الولايات المتحدة وحلفائها، بتجميد التمويل لوكالة المعونة الأولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في أعقاب تقارير تفيد بأن عددًا صغيرًا من الموظفين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وحذرت الوكالة، من أنها قد تنفد أموالها، في وقت مبكر من هذا الشهر، وهو السيناريو الأسوأ، الذي حذرت مجموعات الإغاثة، من أنه قد يتسبب في مجاعة، وموت على نطاق واسع.

الموت جوعا

وقالت جولييت توما، مديرة الأونروا: “سوف يموتون من الجوع، أو لأنهم لا يحصلون على الأنسولين الذي تجلبه الأونروا، أو سيموتون لأن امرأة كانت لديها عملية ولادة معقدة ولم تكن هناك قابلة في الأونروا لمساعدتها”.

ومصير سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، مرتبطا بشكل لا ينفصم بالأونروا منذ فترة طويلة. وحتى قبل الحرب، كانت توفر الضروريات الأساسية للناس، للبقاء على قيد الحياة في المنطقة المحاصرة، مثل الغذاء والدواء والوقود. واليوم؛ فإن الأنوروا، مثل السكان الذين تخدمهم، تكافح من أجل البقاء.

وقد كافحت الوكالة للعمل بفعالية في غزة منذ بداية الحرب، التي شنتها إسرائيل، ردًا على هجوم مفاجئ شنته حماس، في 7 أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1200 شخص.

ولم تحصل الوكالة، إلا على نصف الأموال، التي كانت بحاجة إليها لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

والقيود الإسرائيلية، على توصيل المساعدات والقصف واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع، جعل تسليم المساعدات شبه مستحيل، وقُتل ما لا يقل عن 152 من موظفيها في القصف، بحسب الوكالة.

وحذرت الأونروا، في ديسمبر، من أن ما يقرب من نصف سكان غزة “معرضون لخطر المجاعة” بسبب الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، تم خفض تمويل الوكالة، فجأة إلى النصف، عندما قامت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بتجميد مساهماتها، بعد أن قالت إسرائيل، إن عشرات من موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس.