أبوزريبة: الداخلية حريصة على فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة الجنوبية

7 فبراير، 2024 2:38 م
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أخبار ليبيا 24

أكّد، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، حرص وزارة الداخلية على فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة الجنوبية.

كما أكد حرصها على، تعزيز قدرات جميع الإدارات والأجهزة الأمنية، والمجاهرة بالأمن، وتطبيق القانون، في كافة المدن والمناطق الليبية.

جاء ذلك، خلال لقائه مع عضوي مجلس النواب عن دائرة أوباري، عبد السلام محمد، وعن دائرة بنغازي المركز، إبراهيم الدرسي.

وتناول اللقاء، نتائج الزيارة التي، قام بها الوزير إلى المنطقة الجنوبية. وتمت مناقشة سبل إنشاء وصيانة عدد من المقرات ومديريات الأمن، بالإضافة إلى دعم جميع الإدارات والأجهزة الأمنية، لتعزيز العمل الأمني بالمنطقة.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى مناقشة عدد من النصوص والقوانين، التي تخص وزارة الداخلية، والتي تم طرحها في جلسات مجلس النواب، بهدف المناقشة والتعديل، بما في ذلك قانون رقم 5، الذي تمت الموافقة على تعديله من قبل المجلس في جلسات سابقة.

 

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7 فبراير، 2024 2:38 م
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