آخرها علاج الخرف وألزهايمر.. الكشف عن فوائد جديدة للقرفة

أخبار ليبيا 24

تعتبر القرفة برائحتها المميزة وطعمها القوي من التوابل الشعبية، و تضاف كمادة علاجية إلى الشاي والقهوة والعصائد وغيرها من الأطباق.

ويقول خبير التغذية الدكتور سيرغي أغابكين إن الكثيرين يستخدمون القرفة دون أن يعلموا بخصائصها العلاجية.

وأضاف، أن الدراسات أظهرت أن القرفة قادرة على تخفيض خطر الإصابة بمختلف أشكال الخرف بما فيها الخرف الوعائي ومرض ألزهايمر.

وتابع: لذلك ينصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40- 50 عاما بشرب القرفة بانتظام.

وأوضح أن للزيوت الطيارة الموجودة في القرفة خصائص مضادة للبكتيريا، تمنع تكاثرها في تجويف الفم، ما يساعد على حماية مينا الأسنان.

ولفت أغابكين إلى أن التجارب المخبرية أكدت فعالية القرفة ضد سلالات معينة من الفيروسات، بما فيها مسببات الإنفلونزا. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام القرفة لتخفيض مستوى السكر في الدم من خلال إضافتها إلى مشروبات مختلفة بما فيها منتجات الألبان.

وأكد أنه من الأفضل استخدام القرفة غير المطحونة لأنها تحتفظ برائحتها وفوائدها، مشيرا إلى انه يمكن إضافة القرفة إلى مختلف المشروبات والعصائد والمعجنات وأطباق الطعام المختلفة للتمتع بمذاقها والحصول على فوائدها.