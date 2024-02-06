5 أدوية حذّرت وزارة الصحة الليبية من تداولها

أخبار ليبيا 24

وجّهت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تحذيرًا إلى الجهات الصحية، من وجود أصناف دوائية مصنعة بطريقة غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتمّ توجيه التحذير، إلى مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، ومدراء المراكز الطبية والتخصصية، ومدراء إدارات الخدمات الصحية، والعيادات المجمعة، والمفوضون العامون للشركات المتخصصة بتوريد الأدوية، والصيدليات الخاصة.

وقالت الوزارة، إن تلك الأصناف، يتم التحقق منها، من قبل الجهات المختصة، وفي انتظار التحاليل المخبرية، من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

تحذير

وأضافت، أنّ ذلك يأتي، لدواعي المصلحة العامة، وتفعيل اليقظة الدوائية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، في تداول مثل هذه الأصناف وإيقاف تداولها.

ودعت، وزارة الصحة، الشركات المختصة بتوريد هذه الأصناف، الحضور إلى إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية في بنغازي، مصحوبين بإجراءات الشركة القانونية.

وطالبت الشركات، بإحضار شهادة الإفراج الرقابي، من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالموضوع، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.