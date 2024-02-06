هيئة الأوقاف والخارجية تبحثان تسهيل المشاركات في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم

أخبار ليبيا 24

بحثت، هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، تسهيل المشاركات في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف العَبيدي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوّض، عبدالهادي الحويج.

وناقش الجانبان، سبل التواصل المستمر بين الهيئة والوزارة، في مجالات التعاون المشترك، مع دول العالم الإسلامي، فيما يخص المشاركة في نشاطات واجتماعات المجامع الفقهية، ومسابقات وجوائز حفظ القرآن الكريم الدولية.

وتطرق الاجتماع، إلى التنسيق في إرسال، أئمة متقنين لإمامة صلاة القيام في عدد من دول العالم، وتنظيم إقامة موائد الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك.