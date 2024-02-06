معلقا على تقليل سقف الحصول على العملة الأجنبية..الشحومي يتوقع ارتفاعات حادة في سعر الدولار 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن تقليل سقف المواطنين في الحصول على العملة الأجنبية، من 10000 إلى 4000 دولار سيؤدي لتقليل المعروض في السوق الموازي، ما سيتسبب في ارتفاعات حادة في الدولار.

وأوضح الشحومي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الثلاثاء، أن إعادة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي صاحبها الكثير من اللغط والجدل، بسبب الأسقف التي حددها المصرف، والتي جاءت بسبب الاستخدام الكبير للنقد الأجنبي في العام الماضي، ما أدى لتغذية كبيرة للسوق الموازي، وهو ما سبب عجز في ميزان المدفوعات بصورة كبيرة.

وأضاف أن المنظومة التي تم اعتمادها، ستؤدي إلى مشاكل كبيرة لبعض المواطنين الذين لم تتضمنهم الاستثناءات، مثل المرضى والذين يدرسون بالخارج، لافتاً إلى أن قرارات المصرف لن تمنع السوق الموازي، بل ستظل عمليات المضاربة موجودة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن ما سيتم فقط هو السماح بنقل أموال المضاربة هذه عبر المصارف المحلية.

وأشار الشحومي إلى أن، القرارات الأخيرة، ستفتح الباب أمام التجار والأفراد لتغطية احتياجاتهم في السوق الموازي، وتحويلها في الخارج عبر وسائل الدفع المختلفة، وستكون بوابة رئيسية لتغذية السوق الموازي بالكثير من الأموال، وسيتم إخراجها من ليبيا عبر وسائل يعلمها الجميع، سواء بحوالات مباشرة، أو ببطاقات ائتمان.

ونوه الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد أي سياسات مرسومة في الاقتصاد، ولا استراتيجية فيما يتعلق بتأطير الاقتصاد الوطني، والسوق الليبي يُمول من التوريدات من الخارج ولا يوجد إلا قدر بسيط محلي، وهو ما يتسبب في أزمات الدولار، خصوصاً أن السوق الموازي مُرتبط كثيرًا بأزمة السيولة في البلاد، وكلما كانت هناك قيود على بيع النقد الأجنبي، باتت هناك مشاكل في السيولة.

وأكد الشحومي، أن الدولة الليبية، أزمتها الرئيسية أن بها تخبط كبير جدًا فيما يخص دقة البيانات، وقضية استقرار النقد الأجنبي، أمر حيوي حتى ينعكس بشكل إيجابي على الأمور المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى الموازنة العامة المنفلتة غير المؤسسة على قانون، هي السبب الرئيسي للتدهور الذي نعيش فيه، وانفلات استخدام النقد الأجنبي، ويجب ألا تُدار الدولة خلف الأبواب المغلقة، سواء في عمليات شراء الوقود أو النقد الأجنبي.