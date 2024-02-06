مجلس النواب يقر تعديل بعض مواد قانون الشرطة

6 فبراير، 2024 9:31 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إقرار مقترح لتعديل قانون جهاز الشرطة، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وحضور النائب الثاني مصباح دومة.

وقال بليحق، إن المجلس ناقش المقترح المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، وتعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة، مشيرًا إلى أن المجلس صوت بالأغلبية باعتماد مقترح تعديل القانون.

وأضاف بليحق أنه تم مناقشة الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم.

وبحث المجلس الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية وصوت بالإجماع على إعلانها مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع فيها.

6 فبراير، 2024 9:31 ص
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