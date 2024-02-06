لتحقيق السلام والاستقرار.. باتيلي : العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة باتيلي في برازافيل، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي ترأسه رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار.

وأضاف باتيلي بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

ودعا باتيلي القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة كما جدد التعبير عن مناشدته للاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” شارك أمس الإثنين بالعاصمة الكونغولية برازافيل، في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، بدعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغيسو”، الذي يترأس اللجنة.

وشارك في أعمال الاجتماع رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب أمين جامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء الجزائري، وقادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وممثلي رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا.

ويُعد هذا الاجتماع قمة مصغرة تسبق الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده في سرت منتصف أبريل المقبل.