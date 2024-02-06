في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل ناقلة نفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي والتابع لشركة الخليج العربي، أن الناقلة النفطية “دلتا هيلاس” رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الأولي في مطلع فبراير الجاري، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من إيطاليا وتحمل علم اليونان.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر انبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر ان عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.