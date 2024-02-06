عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري مستجدات الأوضاع في ليبيا 

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ ” محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتطرق لقاء صالح وآل ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، على موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

وجدد آل ثاني التأكيد على دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.