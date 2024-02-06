ضبط سيارة مسروقة منذ 2014 في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت، قوة المهام الخاصة من ضبط سيارة مسروقة، وعليها بلاغ، لدى مركز شرطة الهضبة، منذ 2014.

وقالت، مديرية أمن طرابلس، إن ضبط السيارة جاء في إطار، المهام المسندة، إلى قوة المهام الخاصة بالمديرية، من خلال الإستيقافات الأمنية، المنتشرة داخل العاصمة.

وأوضحت المديرية، أن السيارة نوع ” هيونداي توسان- اللون أبيض”، وأن عملية الضبط جاءت، بعد التأكد من إجراءات المركبة، بمنظومة المواصلات الخاصة، بغرفة السيطرة.

وأضافت، أن بعد التأكد من الإجراءات، اتضح بأن السيارة مسروقة، وعليها بلاغ من مركز شرطة الهضبة بتاريخ 2014/12/31.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إنّه تمّت إحالة المركبة، رفقت السائق إلى مركز شرطة الهضبة، من حيث الاختصاص.