تقلبات جوية بمناطق الشمال الغربي مطلع الأسبوع القادم

أخبار ليبيا 24

تشهد معظم مناطق البلاد اعتدالا في درجات الحرارة نهاراً حيث تتراوح ما بين (18-21) م، وظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن تتأثر مناطق شمال البلاد مطلع الأسبوع القادم بتقلبات جوية بداية من مناطق الشمال الغربي أبرزها نشاط الرياح.

وتظهر بعض السحب على مناطق رأس الجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (18–21) م.

وتكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، قليلة السحب تتكاثر أحياناً، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (16–21) م.

كما تظهر بعض السحب على مناطق على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة والواحات والسرير وتازربو والكفرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (18–21) م.