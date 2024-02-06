بوجناح يعلن بدء هيئة الأورام بحصر مرضى الأورام في تونس وإعادتهم للبلاد لعلاجهم في الداخل

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة رمضان بوجناح ، على توفر أدوية علاج الأورام داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية المكلف بمتابعة قطاع الصحة، الذي ترأسه وزير الصحة لمتابعة ومعالجة العراقيل التي تواجه ملف مرضى الأورام.

وأوضح بوجناح في تصريحات صحفية أن هيئة الأورام ستشرع اليوم الثلاثاء في توزيع أدوية الأورام على جميع المراكز لكل من لديه بطاقة إلكترونية.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة من هيئة الأورام بحصر مرضى الأورام في تونس وإعادتهم إلى البلاد؛ للبدء في علاجهم في الداخل.

وأشار الوزير إلى التوصل لاتفاق مع الشركات الموردة لأدوية علاج الأورام لتوفير الأدوية للمرضى بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

من جانبه، قال رئيس هيئة دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان إن الأدوية تم توريدها وأن من سجلوا بالمنظومة سيتم إعطاؤهم الأدوية

وأضاف مليطان أن هذا سيجعل المواطنين المعنيين يُقبلون على التسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية التي على ضوئها يمكن إعطاء المرضى أدويتهم.

وأكد مليطان تسجيل عدد لا بأس به، مشيرا إلى أنه بدءا من يوم غد ستكون الأدوية متوفرة في مركز الإمداد وسيتم تسليمها لمراكز الأورام.

وستتولى لجنة من هيئة مكافحة السرطان حصر أعداد المرضى؛ حيث تم إعداد قوائم المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في تونس ومصر وتركيا لتسليمهم أدويتهم أو إبلاغهم بضرورة التسجيل إذا لم يسجلوا بعد .