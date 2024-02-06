بإجمالي 181 وفاة..الداخلية تنشر إحصائية حوادث المرور على مستوى ليبيا عن شهر ديسمبر 

6 فبراير، 2024 12:58 ص
0 0
حوادث السير
حوادث السير

أخبار ليبيا 24 

 

نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إحصائيات حوادث المرور على مستوى ليبيا عن شهر ديسمبر لسنة 2023. 

وأوضحت الوزارة، أن إحصائيات المرور المسجلة بأقسام المرور خلال هذا الشهر سجلت إجمالي 688 حادث. 

وأفادت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الوفيات عن الفترة نفسها بلغت 181 شخص، وعدد الإصابات البليغة 282 إصابة. 

وأكدت الداخلية في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن الإصابات البسيطة بلغت 280 إصابة، موضحة أن المركبات المتضررة بلغت 982 مركبة

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة النقدية لأضرار المركبات، بلغت 506 مليون و 9400 دينار. 

وأفادت أ إجمالي إحصائيات إجراء الحصول على رخصة القيادة بلغت 8388 رخصة بينها 8388 لليبيين، و40 رخضة للأجانب. 

وبينت وزارة الداخلية أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 35986 مركبة بينها 35527 لليبيين، و 459 مركبة لغير الليبيين. 

ولفتت وزارة الداخلة إلى أن إحصائية الإيرادات المالية المحصلة من أقسام المرور والتراخيص بلغت 452 ألف دينار، و52 ألف

6 فبراير، 2024 12:58 ص
0 0

المزيد من الأخبار

أمن درنة توضح حقيقة مقتل فتاة في المدينة بالرصاص والعثور على جثتها 

5 فبراير، 2024 11:50 م
محمد الحويج

الحويج: المواد الغذائية واللحوم ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان 

5 فبراير، 2024 11:17 م

وزارة المواصلات تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع صيانة مهبط مطار الكفرة 

5 فبراير، 2024 11:07 م

أكثر من 800 جثمان..استخراج جثامين ضحايا الفيضانات من مقبرة مرتوبة لأخذ عينات منها 

5 فبراير، 2024 10:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى