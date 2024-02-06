بإجمالي 181 وفاة..الداخلية تنشر إحصائية حوادث المرور على مستوى ليبيا عن شهر ديسمبر 

أخبار ليبيا 24

نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إحصائيات حوادث المرور على مستوى ليبيا عن شهر ديسمبر لسنة 2023.

وأوضحت الوزارة، أن إحصائيات المرور المسجلة بأقسام المرور خلال هذا الشهر سجلت إجمالي 688 حادث.

وأفادت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الوفيات عن الفترة نفسها بلغت 181 شخص، وعدد الإصابات البليغة 282 إصابة.

وأكدت الداخلية في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن الإصابات البسيطة بلغت 280 إصابة، موضحة أن المركبات المتضررة بلغت 982 مركبة

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة النقدية لأضرار المركبات، بلغت 506 مليون و 9400 دينار.

وأفادت أ إجمالي إحصائيات إجراء الحصول على رخصة القيادة بلغت 8388 رخصة بينها 8388 لليبيين، و40 رخضة للأجانب.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل 35986 مركبة بينها 35527 لليبيين، و 459 مركبة لغير الليبيين.

ولفتت وزارة الداخلة إلى أن إحصائية الإيرادات المالية المحصلة من أقسام المرور والتراخيص بلغت 452 ألف دينار، و52 ألف