المهندسين المصريين يواصلون أعمال البحث العلمي والتحليل في مناطق زليتن

أخبار ليبيا 24

أكدت الحكومة الليبية، أن وفد الخبراء الهندسيين الاستشاريين المصري، يواصل أعمال البحث العلمي والتحليل في مناطق زليتن.

وأضافت الحكومة، أن الوفد يواصل الاختبارات لليوم الثاني على التوالي في مناطق البازة وروماية بالمدينة.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن الوفد المصري أجرى جولة تفقّدية على شبكات الصرف الصحي والتربة وغيرها، وقام بأخذ البيانات والعينات لإجراء القياسات.

وبينت للحكومة الليبية، أن الوفد أجرى نقاشات معمقة مع المسؤولين في زليتن لمعرفة أسباب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية لإيجاد الحلول ومعالجة الأسباب.

وأفادت أن رئيس الحكومة يواصل متابعة نتائج وأعمال الفرق المختصة من كافة الجهات من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تداعيات الأزمة.

تشهد مدينة زليتن خلال الفترة الأخيرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاط بعضها بالمياه السوداء، حيث شكلت هذه الظاهرة مشاكل عدة لأهالي المدينة واضطرت بعض الأسر مغادرة المدينة بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع.