السائح: مركز مكافحة الأمراض كلّف 100 فريق طوارئ داخل بلدية زليتن

6 فبراير، 2024 9:12 م
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أخبار ليبيا 24

قال، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إن المركز كلف 100 فريق طوارئ داخل بلدية زليتن لمتابعة الأوضاع الصحية في كافة جوانبها، في إطار مواجهة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وأضاف السائح، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن المركز قام بتوفير المبيدات العضوية بمعدل 48 ساعة للمساهمة، في تحسين الأوضاع الصحية، إلى جانب رفع جاهزية المراكز الصحية بالمحلات المتضررة.

وجرى خلال الاجتماع، متابعة الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في عدد من محلاتها.

 

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6 فبراير، 2024 9:12 م
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