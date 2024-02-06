الدبيبة يوجه بتوحيد الجهود للتعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن 

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن من كافة جوانبها.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع الجهات ذات العلاقة على ضرورة عدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية، مشيدا بجهود مؤسسة النفط وشركة المياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة طرابلس ومصراتة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن يكون عمل كافة الجهات تحت اللجنة المركزية المشكّلة من مجلس الوزراء.

وطمأن الدبيبة خلال الاجتماع، أهالي زليتن أن الحكومة ومؤسساتها كافة لن تدخر جهدا حتى تعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع.

وأفاد رئيس الحكومة بضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.