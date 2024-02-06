الخارجية التونسية تجدّد تأكيدها الداعم للتسوية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في قمّة الدول الأعضاء باللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، المنعقدة بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وجدّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة التعبير عن موقف تونس الداعم للتسوية السياسية في ليبيا، وحرصها على العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، من أجل التوصّل إلى تسوية سلمية على أساس حلّ ليبي-ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقّق لشعبها الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يدعم هذا الموقف المبدئي، وهو ما يتجلى في استضافة تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في 09 نوفمبر 2023، وزيارته الرسمية الى ليبيا إثر استلام السلطات الليبية المنبثقة عن مسار جينيف لمهامها يوم 17 مارس 2021، ودعوة الليبيين إلى توحيد صفوفهم حول مشروع وطني جامع يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها، ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويُجنّبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.

واعتبر أن هذه القمة، تمثل مناسبة متميّزة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، مثمنا مساعي جميع الأطراف الداعمة للتسوية السلمية للأزمة الليبية.