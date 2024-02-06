الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا النار على سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

قال، الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم أطلقوا صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر، مما ألحق أضرارا بالسفينتين.

ويستهدف الحوثيون، السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ، في البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر، فيما يصفونه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل في حرب غزة.

وقال، المتحدث العسكري للحوثيين، إنه تم إطلاق صواريخ بحرية على، “ستار ناسيا” و”مورنينج تايد”، وحدد السفن، التي ترفع علم جزر مارشال وبربادوس، على أنها أمريكية وبريطانية.

وعطلت هجمات، البحر الأحمر الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول، وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

وأثارت الهجمات، مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس، قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط الأوسع.

وبدأت، الولايات المتحدة وبريطانيا، ضرب أهداف للحوثيين في اليمن الشهر الماضي، ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.