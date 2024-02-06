الحصادي: السلطة التنفيذية دخلت عامها الرابع ولم تحقق شيئا من خارطة الطريق 

6 فبراير، 2024 4:55 م
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منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبار ليبيا 24 

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. 

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”السلطة التنفيذية دخلت عامها الرابع ولم تحقق شيئا من خارطة الطريق من المرحلة التمهيدية للحل الشامل”. 

وتابع عضو المجلس :”على رأسها الهدف الأسمى وهو تعزيز الشرعية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية”. 

وأضاف الحصادي :”الحكومة تتحدث وكأنها منتخبة، وتريد البقاء والاستمرار، وتناست أنها جاءت بحوار شابه ما شابه من الشبهات”. 

6 فبراير، 2024 4:55 م
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