التومي: المكتب الاستشاري الإنجليزي اعتمد تنفيذ شبكة النّزوح الأفقي للمياه الجوفية في زليتن 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن بدر الدين التومي، أن المكتب الاستشاري الإنجليزي راجع واعتمد تنفيذ شبكة النّزوح الأفقي للمياه الجوفية.

وأوضح التومي – وزير الحكم المحلي – أن هذا المشروع مؤقت كونه حلّا آنيّا، وسيبدأ فتح المسارات وتنفيذ المشروع مباشرة للإسهام في خفض منسوب المياه، وسيستغرق تنفيذه 20 يوما.

وقدم رئيس اللجنة خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية موقفا حول الجهود الحكومية المبذولة داخل البلدية سواء أكانت في الجانب البيئي أم الصحي.

وتطرق التومي كذلك إلى مسألة صرف بدل الإيجار للعائلات المتضررة، وحصر الأضرار بالمساكن التي تضررن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.