التعرف على المفقودين: استخراج 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، اليوم الثلاثاء، استخراج 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة.

وأضاف السيوي، أن الجثث المستخرجة خضعت لعملية كشف الطب الشرعي، وجرى أخذ عينات من 120 حالة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعرف على هوياتهم.

وأكد السيوي، أن الفريق المختص قام بتكفين واعادة دفن 120 جثة مجهولة الهوية بمقبرة الفتايح، بعد استيفاء جميع الجوانب الشرعية والقانونية.

وذكر رئيس الهيئة أنهم يعملون لتحديد هويات جميع الجثث التي تم استخراجها، وإعادة دفنها بكرامة، آملًا أن تُساعد هذه الجهود في إغلاق ملف المفقودين في درنة.