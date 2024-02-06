البلدي الكفرة: أعداد اللاجئين السودانيين إلى المدينة في تزايد مستمر 

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم المجلس البلدي في الكفرة عبد الله سليمان، أن أعداد اللاجئين السودانيين إلى المدينة في تزايد مستمر.

وأضاف سليمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن النازحين بدأوا يتدفقون بشكل لافت، مؤكدا أن الحكومتان ” الوحدة الوطنية والحكومة الليبية” لم يتخذا أي إجراءات بالخصوص.

وأشار الناطق باسم المجلس لى أن البلدية عاجزة عن التعامل مع الأوضاع الجديدة في ظل إمكانياتها المحدودة.

وأوضح أن اللاجئين يعيشون على المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر الليبي، أو من مبادرات أهلية من قبل سكان المدينة.

وأشار إلى أن اللاجئين يقيمون في بعض المنازل القديمة المهجورة والمزارع، منوها إلى أنه لا توجد إحصائية لعددهم حتى الآن؛ بسبب دخولهم دون إجراءات قانونية.

ويشهد السودان عملية نزوح للمواطنين بالملايين هربًا من الصراع الدائر في البلاد المجاور لليبيا، حيث تفاقم الوضع الإنساني المتردي في السودان والمنطقة.