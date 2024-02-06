الأردن يصعد لنهائي كأس آسيا في إنجاز تاريخي

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صعد الأردن، إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، بعد أن تغلب على كوريا الجنوبية 2-0 في نصف نهائي كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي.

وسجل يزن النعيمات في الدقيقة 42 وموسى التعمري في الدقيقة 66 هدفي الشوط الثاني ليقودا الأردن إنجاز تاريخي.

وكانت النتيجة، مفاجأة مذهلة للأردن، الذي يحتل المركز 87 عالميا، بينما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث، في آسيا بفارق 64 مركزا عنهما.

وفي الشوط الأول السلبي، أتيحت للنعيمات أفضل، فرصة للتسجيل للأردن، عندما تخطى ثلاثة مدافعين، داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته اصطدمت مباشرة بالحارس، جو هيون-وو، الذي تصدى لتسديدة منعكسة.

وفي الطرف الآخر، كاد لي جاي سونغ، أن يفتتح التسجيل لكوريا الجنوبية، عندما أرسل سون هيونغ مين، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ لكن رأسية لاعب خط الوسط ارتدت من القائم.

أهداف المباراة

ومع ذلك، نجح الأردن، أخيراً في تحقيق الاختراق، عندما اعترض التعمري، تمريرة خلفية سيئة، في خط الوسط، ومرر للنعيمات تمريرة، اخترقت الدفاع ليسدد الكرة، فوق الحارس ويسجل هدفه الثالث، في البطولة.

كان التعمري، أكثر اللاعبين نشاطًا، على أرض الملعب واختار فرصته، للتألق عندما انطلق منفرداً متجاوزاً الدفاع الساكن، وسدد محاولته في مرمى الحارس، ليمنح جماهير النشامى البهجة.

ولم يكن لدى، يورغن كلينسمان، مدرب كوريا الجنوبية، أي رد على ضغط الأردن، وهجماته السلسة؛ حيث وقف المدرب الألماني، على خط التماس وشاهد فريقه، يخرج من البطولة دون أن يسدد، أي كرة على المرمى، في الدور قبل النهائي.

واعتادت، كوريا الجنوبية، على تسجيل الأهداف المتأخرة، في البطولة، لكن لم يكن هناك أي انتفاضة، هذه المرة.

وستواجه الأردن في النهائي، إما إيران أو الدولة المضيفة والمدافعة، عن اللقب قطر.