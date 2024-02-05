وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض في مستهل جولة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة شرق أوسطية هي الخامسة له منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل نحو أربعة أشهر.

جاء ذلك بحسب ما نقله إعلام سعودي تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط دعم أمريكي.

‎وأفادت قناة “العربية” السعودية، بأن “بلينكن وصل إلى الرياض في مستهل جولته بالشرق الأوسط”.

وتستمر جولة بلينكن حتى الخميس وهي الخامسة له بالمنطقة منذ 7 أكتوبر، وتشمل أيضا مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية