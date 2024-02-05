وزارة المواصلات تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع صيانة مهبط مطار الكفرة 

5 فبراير، 2024 11:07 م
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أخبار ليبيا 24 

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع صيانة مهبط مطار الكفرة وتسليمه نهائياً. 

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المكلفة من مصلحة المطارات قامت بزيارة لمطار الكفرة لاستلام أعمال مشروع المهبط بطول 1150 متر. 

وأضافت وزارة المواصلات أنه تمت إزالة طبقات الرصف المتهالكة والقديمة وإعادة رصفه من جديد. 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتسليمه نهائياً، وتم استلام مبدئي للمرحلة الثانية لمشروع الصيانة. 

5 فبراير، 2024 11:07 م
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