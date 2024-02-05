نقابة شركة الخدمات الأرضية: نرفض قرار حكومة الوحدة بنقل الشركة لشؤون الخصخصة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية، رفضها القاطع لقرار، مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن نقل الشركة، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وقالت النقابة، في بيان، إن الشركة لديها الكوادر المؤهلة، التي تعمل طيلة السنوات، بدون حقوق مادية ومعنوية، حفاظا على مكانة الشركة، التي قدمت الخدمات بكافة المطارات في أسوأ الظروف، ومنها الأحداث المتعاقبة وجائحة كورونا.

وأشارت النقابة، إلى استشهاد عدد من العاملين، وهم يؤدون أعمالهم، ورغم ذلك فإن العاملين، لم يتوقفوا على أداء الأعمال المناطة بيهم.

وتساءلت النقابة، عن عدم قيام، مجلس الوزراء ووزير المواصلات، بصرف الحقوق المشروعة للعاملين، رغم عديد المطالب ورغم عديد الوعود.

وقالت، إن الشركة الليبية للخدمات الأرضية، هي شركة مساهمة والقانون التجاري لها، لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها، مشيرة إلى وجود تجربة سابقة لم تنجح.

وأكدت النقابة، أنها “سوف تقف ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشركة وقوت العاملين بها”.

وأصدر، مجلس وزراء حكومة الوحدة، قرارا بنقل تبعية سبع شركات العامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وطالب المجلس، الهيئة باستكمال إجراءات الخصخصة لها. والشركات، هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية وشركة جومة للتوكيلات الملاحية والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية والشركة العامة للنقل السريع والشركة العامة للطرق والجسور والشركة الليبية للتموين والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.