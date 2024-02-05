منظمة أطباء بلا حدود: وفاة طفل نازح كل ساعتين غربي السودان

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، الإثنين، النقاب عن وفاة طفل كل ساعتين في معسكر “زمزم” للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان، بسبب سوء التغذية، داعية إلى استجابة إنسانية واسعة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: “تتطلب أزمة سوء التغذية في معسكر زمزم، شمال دارفور، استجابة إنسانية عاجلة حيث يموت طفل كل ساعتين”.

ودعت إلى “التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسق من أجل إنقاذ الأرواح”.

وأكدت أن “تقييما سريعا للتغذية والوفيات، أجرته منظمة أطباء بلا حدود، كشف عن وضع كارثي في ​​مخيم زمزم، منذ بدء النزاع في السودان في أبريل/نيسان 2023.

كما “تم الوصول إلى جميع مستويات الطوارئ الخاصة بسوء التغذية” وفق المصدر ذاته.