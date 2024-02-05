مجلس النواب يُعلن زليتن مدينة منكوبة ويُكلف حماد بتخصيص مبلغاً ماليا لحل أزمة المياه الجوفية

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس النواب زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وسبق هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل مؤقتة للسكان.